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    Генеральный прокурор РК посетил Карагандинскую область

    3 Ноября 2020, 19:57

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов посетил Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    В рамках визита Гизат Нурдаулетов побывал в прокуратуре и управлении полиции города Темиртау, где ознакомился с пилотным проектом по согласованию ключевых процессуальных решений, реализуемого в рамках исполнения Послания Президента «Казахстан в новой реальности: Время действий».

    Глава надзорного ведомства встретился с надзирающими прокурорами и следователями. На встрече обсуждены вопросы упрощения работы органов следствия, повышения качества досудебного расследования и организации прокурорского надзора в связи с введением обязательного согласования процессуальных решений.

    Также с участием акима области, заместителя министра внутренних дел, начальников департаментов полиции, Агентства по противодействию коррупции и Службы экономических расследований обсуждены вопросы состояния законности в регионе, взаимодействия правоохранительных органов и защиты бизнеса в уголовном процессе.

    По итогам поездки Генеральным прокурором дан ряд поручений по реализации проекта по электронному согласованию ключевых решений прокурором.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Генпрокуратура
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