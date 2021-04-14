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    Генеральный прокурор РК и РФ обсудили вопросы межведомственного сотрудничества

    14 Апреля 2021, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.

    В ходе поездки Гизат Нурдаулетов встретился с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

    Главы надзорных ведомств обсудили вопросы укрепления межведомственного сотрудничества и расширения договорно-правовой базы.

    Рассмотрели актуальные аспекты взаимной помощи в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

    Состоялись переговоры с руководством Следственного комитета и Министерства внутренних дел России.

    Генеральный прокурор рассказал о проводимых в Казахстане реформах и новшествах в уголовном судопроизводстве. В частности, о переходе на трехзвенную модель уголовного процесса и согласовании прокурорами всех ключевых решений органов досудебного расследования в электронном формате.

    Отметил, что такой порядок позволяет прокурорам пресекать нарушения конституционных прав граждан на ранней стадии и не допускать их незаконного вовлечения в орбиту уголовного процесса.

    Выразил готовность поделиться наработанным опытом.

    Гизат Нурдаулетов также обсудил с российскими коллегами перспективы дальнейшей совместной работы по противодействию транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, экономической контрабанде и нелегальному игорному бизнесу.

    По итогам встречи стороны договорились укреплять двухстороннее взаимодействие в борьбе с преступностью.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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