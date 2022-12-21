Генеральный прокурор поручил объективно расследовать дело журналиста Михаила Козачкова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал ход расследования по делу задержания известного журналиста Михаила Козачкова. Жандос Умиралиев заверил, что по поручению Генерального прокурора все доводы обращений отдельных общественных организаций и адвокатов будут изучены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле было достаточно информации предоставлено и Агентством по финансовому мониторингу, и наш пресс-релиз был. К этому хочу добавить, что по поручению Главы государства, Генеральный прокурор поручил группе процессуального прокурора в полном объеме изучить все доводы обращений отдельных общественных организаций и адвокатов. Эта группа сейчас занимается этими вопросами», - прокомментировал заместитель Генерального прокурора в кулуарах Мажилиса.

Как сообщалось ранее, 18 декабря Агентством по финансовому мониторингу Михаил Козачков был задержан по подозрению в пособничестве ОПГ.

«В тот же день у него дома был проведен обыск с участием его супруги. С санкции суда обыск был проведен в присутствии понятых, весь процесс фиксировался на видео. Сейчас весь надзор за этим делом ведет прокуратура города Алматы, а также группа специальных прокуроров имеет четкое поручение Генерального прокурора максимально объективно исследовать все эти обстоятельства и в кратчайшие сроки, возможно, даже завтра на брифинге, вас доведут о принятом решении со стороны Генеральной прокуратуры», - добавил Жандос Умиралиев.

Ранее пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова.

«В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме», - сказал Руслан Желдибай.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.



Журналиста Михаила Козачкова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.



