Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Генеральный прокурор отчитается 5 января о расследовании январских событий

    4 Января 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пленарное заседание Мажилиса состоится 5 января в 10:00, передает МИА «Казинформ».

    Перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

    Напомним, на прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.

    Перед началом пленарного заседания с 9:00 часов в холле Мажилиса будет организована работа специальной выставки.

    Смотрите прямую трансляцию на официальном сайте и YouTube-канале Мажилиса, а также на телеканале «Хабар 24» и на сайтах www.zakon.kz, www.inform.kz, www.tengrinews.kz, www.bag.kz.
    Генпрокуратура Мажилис Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    МИД Кыргызстана отрицает причастность граждан страны к январским событиям в Казахстане
    На здание департамента полиции Алматы совершено 27 нападений - Генпрокуратура РК
    Қаңтар: Потерпевший от группировки Дикого Армана рассказал, что ему пришлось пережить
    Попавший под амнистию 461 человек трудоустроен – вице-премьер
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров