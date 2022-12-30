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    Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании

    30 Декабря 2022, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании. Информацию подтвердили в представительстве компании «Яндекс» в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ сообщалось, что Аркадий Волож попрощался с сотрудниками Яндекса. Сообщалось, что Аркадий Волож поддержал готовящуюся реструктуризацию и рассказал о дальнейших планах.

    «Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», - говорится в прощальном письме Аркадия Волож.

    Он также отметил, что ему по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса.

    Аркадий Волож также признался, что «Яндекс» - это проект его жизни.

    «Все эти 30 лет мы делали его вместе – с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны», - добавил он.

    Аркадий Волож - российский предприниматель и программист, со-основатель и бывший генеральный директор группы компаний «Яндекс». Он родился в Атырау. Является выпускником Республиканской физико-математической школы в Алма-Ате. Окончил Институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «прикладная математика» в 1986 году. Занимался исследованиями в области обработки больших объёмов данных в Институте проблем управления (ИПУ) АН СССР.


    Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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