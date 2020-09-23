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    Генеральное консульство РК откроют в Самарканде

    23 Сентября 2020, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Самарканде (Республика Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Самарканде (Республика Узбекистан)

    ПОСТАНОВЛЯЮ :

    1. Открыть в городе Самарканде (Республика Узбекистан) Генеральное консульство Республики Казахстан.

    2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 23 сентября 2020 года

    № 419

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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