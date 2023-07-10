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    Генеральное консульство Казахстана открылось в Екатеринбурге

    10 Июля 2023, 12:11

    ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург (РФ) для участия в XIII Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». В городе глава Правительства в первую очередь посетил официальную церемонию открытия Генерального консульства Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Генконсульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Республики Казахстан с регионами Российской Федерации, а также повысить доступность соответствующих консульских услуг.

    Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и, кроме того, Пермский край. На территории данного консульского округа пребывает более 90 тыс. казахов, в том числе свыше 7 тыс. студентов из РК.

    Уральский федеральный округ, административным центром и крупнейшим городом которого является Екатеринбург, – один из динамично развивающихся промышленных, научно-образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров Российской Федерации. Здесь располагаются крупные научные и производственные объединения. Базовыми видами экономической деятельности в промышленном производстве являются машиностроение и металлообрабатывающая промышленность с высоким научно-техническим потенциалом.

    В торжественной обстановке глава Правительства Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перерезали красную ленту, а затем осмотрели здание Генерального консульства.

    Как отметил Премьер-Министр, открытие Генконсульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между РК и РФ.

    Он также напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнерство.

    «Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    В заключение Премьер-Министр выразил уверенность, что Генеральное консульство РК откроет новые возможности для развития межгосударственного сотрудничества, и пожелал его сотрудникам успехов в работе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Правительство РК Россия
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