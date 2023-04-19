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    Генеральная прокуратура отменила свыше 20 тысяч незаконных ограничительных мер в отношении бизнеса

    19 Апреля 2023, 09:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокурорами прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    «Следует отметить, что по Налоговому кодексу налоговые приказы могут быть вынесены при взыскании налоговой задолженности в размере более 1 МРП с налогоплательщика – физического лица, не являющегося предпринимателем. Также они не могут выноситься в отношении умерших лиц, инвалидов, а также без вручения уведомления», - отметили в ведомстве.

    В отношении указанной категории лиц органами государственных доходов выносились незаконные приказы, которые в последующем порождали возбуждение исполнительных производств с принятием принудительных мер по взысканию задолженности.

    В результате после ареста счетов предприниматели должны были не только погасить задолженность, но и оплатить работу судебных исполнителей.

    Например, в Алматы вынесен налоговый приказ о взыскании с ИП «H.» 430 тысяч тенге. Судебный исполнитель наложил арест на банковский счет предпринимателя, что препятствовало его нормальной деятельности.

    По акту прокуратуры налоговый приказ отменен, ограничительные меры сняты, а исполнительное производство прекращено. В целом, по всей стране выявлено 23 тысячи подобных нарушений.

    Поэтому Генеральной прокуратурой в адрес Правительства внесено представление с конкретными рекомендациями. В итоге по акту надзора отменено более 21 тысячи налоговых приказов, прекращено свыше 13 тысяч исполнительных производств.

    Комитет государственных доходов модернизировал свою информационную систему (ИС ИНИС) и теперь таких фактов больше не будет (приказы выносятся только в отношении физлиц).

    Помимо этого к дисциплинарной ответственности привлечено более 40 частных судебных исполнителя и 19 сотрудников налоговых органов, в том числе 6 руководителей.

    Со всеми департаментами и управлениями государственных доходов проведены разъяснительные семинары по вопросам вынесения налоговых приказов.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Бизнес Генпрокуратура
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