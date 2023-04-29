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    Генеральная прокуратура изучит законность тендеров АО «Озенмунайгаз»

    29 Апреля 2023, 14:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Генерального прокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Перед ней стоит задача – изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО «Озенмунайгаз».

    Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос, и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.

    В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО «Озенмунайгаз» на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков.

    Одновременно проводится анализ социально-экономического развития г. Жанаозен, и в целом, Мангистауской области.

    Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.

    Результаты проведенной работы будут доведены до общественности.

    Ранее участники специальной рабочей группы встретились с работниками АО «Озенмунайгаз».

    20 апреля в Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, сформированная из числа сотрудников «КазМунайГаза», с целью анализа деятельности нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий города. Комиссия пробудет в Жанаозене до конца мая. Приезжие специалисты будут заниматься различными вопросами, начиная от распределения бюджета до прозрачности процедуры трудоустройства.

    Кроме того, в настоящее время департамент экономических расследований по Мангистауской области проводит несколько досудебных расследований. Должностные лица АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company» подозреваются в хищениях в особо крупных размерах.

    Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

    «Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

    Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

    Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

    Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

    По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.

    Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.

    14 апреля сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Мангистауская область Нефть
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