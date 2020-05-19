Генеральная ассамблея АНОК перенесена на 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) и Корейский спортивный и олимпийский комитет (KSOC) объявили сегодня о совместном решении отменить проведение Генеральной Ассамблеи ANOC в Сеуле (Корея) в этом году и перенести ее на 2021 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

ANOC и KSOC пришли к взаимному согласию о том, что, учитывая нынешнюю глобальную пандемию и широко распространенные ограничения на международные поездки, отмена Генеральной Ассамблеи ANOC в этом году отвечает интересам национальных олимпийских комитетов (НОК) и всех заинтересованных олимпийских сторон. ANOC и KSOC объявят даты проведения перенесенной Генеральной Ассамблеи после дальнейшего рассмотрения.

В настоящее время ANOC рассматривает альтернативные варианты обеспечения НОК возможностью высказать свои идеи и мнения, а также получить все необходимые отчеты и обновления, которые были бы представлены на Генеральной ассамблее в этом году.