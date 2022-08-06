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    • Генерал-майор Жайлаубек Халыкулы умер в следственном изоляторе

    6 Августа 2022 11:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тело арестованного экс-начальника департамента полиции Алматинской и Акмолинской областей Жайлаубека Халыкулы было обнаружено утром постовым контролером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следственно-арестованный Халыкулы Ж. примерно в 7 утра был обнаружен постовым контролером. Дежурной сменой учреждения незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть в результате механической асфиксии», - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

    На место происшествия прибыли следственно-опертивная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Проведена беседа с другими содержащимися лицами. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было.

    «Сотрудниками областного департамента назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - добавили в КУИС.

    Как сообщалось, генерал-майор полиции был задержан по подозрению в коррупции в Алматы.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Коррупция #Пенитенциарная система #МВД РК
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