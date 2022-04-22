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    Генерал-майор полиции подозревается в получении взятки

    22 Апреля 2022, 10:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Масимова Н.М. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса).

    По факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

    Масимов Н.М. объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.

    По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Коррупция Регионы Общество
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