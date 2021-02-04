Гендиректору ЮНЕСКО передали сборники произведений Абая на официальных языках ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась встреча Постоянного представителя Республики Казахстан Жана Галиева с Генеральным Директором Организации Одрэ Азуле. В рамках встречи Посол передал руководителю ЮНЕСКО сборники произведений Абая на 6 официальных языках ООН, переведенные ОФ «Национальное бюро переводов» в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева по случаю празднования 175-летия Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК.

Одрэ Азуле сообщила, что с интересом ознакомилась со статьей Касым-Жомарта Токаева «Абай – духовный реформатор» и была впечатлена мудростью и масштабностью мыслей поэта, просветителя и гуманиста, которые сохраняют свою актуальность и по сей день. Также гендиректор отметила значительный вклад Абая в развитие казахской культуры и литературы, ставшими частью общего наследия человечества. Благодаря труду переводчиков, Абай стал ближе и понятнее иностранному читателю и «заговорил» на многих языках мира.

Посол также передал в дар штаб-квартире ЮНЕСКО декоративное панно «Саукеле», подчеркнув, что этот традиционный головной убор символизирует почетную роль женщины в казахском обществе, которое испокон веков характеризовалось своей открытостью и свободолюбием.

Генеральный директор заверила, что «Саукеле» займет достойное место в музее Секретариата Организации.