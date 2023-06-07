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    Гендиректор ЮНЕСКО посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

    7 Июня 2023, 12:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном Форуме Астана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, где осмотрела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первого из казахстанских объектов, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    В ходе осмотра Государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея. Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область ЮНЕСКО Госсоветник РК Туркестан
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