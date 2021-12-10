Гендиректор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев: Управление – это взаимоотношения с людьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Александр Леонидович Хмелев – генеральный директор ТОО «Казцинк», которая является крупнейшим в Казахстане производителем цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.

А.Л. Хмелев начал свою трудовую деятельность на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате после окончания Новосибирского государственного университета.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» А. Хмелев рассказал о своем трудовом пути, во многом совпадающем с историей достижений «Казцинка», который в феврале 2022 года отметит свое 25-летие.

– Александр Леонидович, расскажите, как развивалась Ваша карьера, как Вам удалось достичь высокого положения генерального директора группы компаний, начав с рядовой должности? Может быть, у Вас есть влиятельные родственники?

– У меня нет ни богатых, ни влиятельных родственников, и вообще здесь нет родственников. Потому что я родился не здесь, а приехал сюда после окончания университета.

Иногда человек оказывается в нужном месте в нужное время. Учитывая, что мое детство прошло в сибирской деревне, о металлургах и горняках я знал только из советских фильмов, где из под земли вылезали грязные шахтеры, и доменные печи. Классика советского кино, других представлений ни о металлургии, ни о горном деле у меня не было. Так получилось, что я приехал сюда. Честно говоря, сам выбрал, хотя никогда до этого не был в Казахстане, никогда не был в Усть-Каменогорске. Достаточно случайно вышло, с тех пор так и остался здесь. На самом деле, на свинцово-цинковый комбинат в Усть-Каменогорске приезжал в 1984 году, а окончательно приехал на работу в 1986 году. Но, если бы кто-то мне тогда сказал, что мне придется за это отвечать, я бы, конечно, не поверил. Потому, что не было ни мыслей таких, ни целей. В принципе, я и до сих пор не понимаю. Ну просто так сложилось. Честно говоря, не могу сказать, что прилагал особые усилия. Я больше шел от того, что «партия сказала «надо», мы сказали «есть». Не могу рассказать красивую историю, как я там в детстве думал, а потом реализовал. Просто так сложилось. До сих пор не уверен – если бы я занимался тем, чему меня учили, к чему у меня была тяга, может быть, тоже было бы хорошо?

– А к чему у Вас была тяга?

– В юности мне очень сильно нравилось программирование. Хотя с другой стороны, сейчас мы, в компании, начинаем подходить к тем вещам, которым меня учили. У меня экономическое образование, я экономист, математик. Мы, наконец, начинаем доходить до всех этих моделей, оптимизации, работы с данными. Достаточно много времени прошло до того, что пришлось применять знания, полученные в университете. Во всех остальных вещах – нет. Нет красивой истории.

– Что самое сложное в работе руководителя бизнеса? Может быть, это такие вещи, о которых обыватель даже не знает?

– На самом деле, вся моя работа – это даже не столько принятие решений, сколько взаимоотношения с людьми. Эта та вещь, без разницы, производство это или учебное заведение, на самом деле все вопросы, все проблемы в этом. К сожалению, человечество за тысячи лет не решило эти вопросы, каждый раз их приходится решать заново. Нужно убедить людей в том, что хотелось бы видеть в качестве идеальной работы. Нужно объединить интересы разных людей, разных групп. Хотим мы этого или не хотим, но у каждой профессии есть свои специфические интересы. Наверное, это самая тяжелая проблема.

Второе – нужно постоянно себя одергивать, чтобы слушать других. К сожалению, очень много случаев, когда человек вдруг решает, что он лучше всех понимает. Лучше всех понимать невозможно, но мне в этом плане гораздо проще. Потому что я по образованию экономист, а все кругом технологи и с ними, заведомо, не могу состязаться в познаниях, они лучше знают. И вот, когда доходишь до понимания того, что все люди, которые тебя окружают, знают гораздо больше тебя, но не могут сойтись во мнениях – соединить их мнения, выслушать их всех. Но это задача больше для самого себя, а не для кого-то.

– То есть, Вам чаще приходится быть психологом, арбитром, чем управленцем в чистом виде?

– Однажды, когда я начал жаловаться в «Гленкоре» (Швейцарская компания – генеральный акционер «Казцинка», прим. ред.), мне сказали: «Это ты сам виноват». Да, к сожалению, так и есть. Я иду от одной вещи – я не в состоянии что-то сделать за кого-то и сделать лучше, чем он. Любой рабочий на своем месте знает гораздо лучше. От того, что я приду на его место даже просто на словах, я все равно не знаю, откуда кидать, куда кидать, как брать. Когда-то в юности работал на стройке, там меня быстро научили, как нужно правильно кидать кирпичи. Когда понимаешь, что любой другой человек на своем месте работает лучше, чем сможешь ты – ты должен что сделать? Либо застрелиться, либо понять, что единственная вещь, которую ты можешь сделать – ты должен помогать человеку работать оптимально. Создать условия, для того, чтобы они работали оптимально, более эффективно, увлеченно. Нужно помочь людям раскрыть свои возможности.

– Случалось ли так, что Вам надоедала работа, хотелось в отпуск? Ведь управленец высокого уровня сам себе не принадлежит?

– Первый раз мне надоело в 2001 году, я написал заявление на увольнение. Я сказал: «Все, сделал здесь все, что требовалось, я пошел». Естественно, периодически возникает такое желание. Но, здесь немного другая ситуация. В определенный момент начинаешь понимать, что ты не соревнуешься с кем-то за что-то. Ты, по большому счету, соревнуешься сам с собой. В таком случае, все задачи, приоритеты расставляются немного по-другому. Человек начинает немного по-другому воспринимать себя, вести себя.

Вы правильно сказали, больше всего обижает полное понимание того, что сам себе не принадлежишь. Сам собой распоряжаться не можешь. Я все время думаю, что, наверное, я неправильно управляю. За меня кто-то назначает встречи, совещания, а я должен каким-то образом сделать так, чтобы везде успеть. Действительно, это достаточно тяжело. Все идет от того, о чем я говорил. Если у человека возникают проблемы, ты должен все бросить и туда.

Самый дорогой ресурс – это время. Периодически бывает очень тяжело. Но, человек и к этому привыкает. Нельзя самого себя загонять в цейтнот, от этого портится настроение, нервы. Если изначально понимаешь, что будет так, тогда уже нигде не расстраиваешься, нет излишнего напряжения, не тратятся силы на лишние эмоции и становится гораздо легче. Лишние эмоции приводят к тому, что ты не сможешь принять правильное решение и, если уж появились такие эмоции, лучше вообще отложить решение вопроса. Так я и стараюсь поступать. Тогда и все остальное становится проще.