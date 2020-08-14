Гендиректор АРМЕНПРЕСС: Казинформ - современное, сильное, устремленное в будущее агентство

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор государственного информационного агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян поздравил Международное информационное агентство «Казинформ» со 100-летием, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени государственного информационного агентства «Арменпресс» и от себя лично сердечно поздравляю вас со 100-летним юбилеем. 100 лет – это особенная веха в жизни каждого агентства, тем более для «Казинформа».

Очень трудная, очень почетная миссия быть летописцем и современником новейшей истории Казахстана. Но есть миссия более почетная – это ваша журналистская миссия, ваша миссия, которая рассказывает о настоящем и будущем вашей страны. Ваша миссия, которая нацелена на будущее. Отрадно для меня сегодня констатировать, что «Казинформ» - современное, сильное, устремленное в это будущее агентство. У нас, конечно, давние исторические связи. Нас связывают сотни, сотни разных уз, но я думаю, что у нас больший потенциал для развития нашего информационного сотрудничества.

Я желаю всему вашему коллективу, всем казинформовцам, всем, которые работают сейчас, ветеранам, будущим поколениям вашего агентства новых творческих успехов, желаю вам здоровья, счастья в личной жизни, и очень надеюсь, что когда мы все преодолеем эти трудные времена, мы сможем поздравить вас с юбилеем в Казахстане.

Желаю вам всего-всего хорошего, удачи! Еще раз поздравляю с юбилеем!» - говорится в тексте поздравления.