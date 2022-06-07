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    Гендерные аспекты в миротворческих операциях ООН изучают военнослужащие в Алматы

    7 Июня 2022, 23:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четырехдневные занятия организованы в Центре миротворческой подготовки Министерства обороны при поддержке Посольства Канады в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Целью данного курса является повышение осведомленности личного состава национального контингента в области гендерной проблематики в миссиях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

    Учебная программа разработана инструкторами Центра и проводится совместно с экспертами структуры «ООН-женщины».

    Гендерные вопросы являются актуальной и неотъемлемой частью миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в целом и процесса подготовки национальных миротворческих контингентов в частности.

    Республика Казахстан, следуя рекомендациям ООН в сфере гендерной политики, регулярно направляет женщин-военнослужащих для участия в миротворческих миссиях.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Минобороны РК
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