Гендерные аспекты в миротворческих операциях ООН изучают военнослужащие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четырехдневные занятия организованы в Центре миротворческой подготовки Министерства обороны при поддержке Посольства Канады в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Целью данного курса является повышение осведомленности личного состава национального контингента в области гендерной проблематики в миссиях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

Учебная программа разработана инструкторами Центра и проводится совместно с экспертами структуры «ООН-женщины».

Гендерные вопросы являются актуальной и неотъемлемой частью миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в целом и процесса подготовки национальных миротворческих контингентов в частности.

Республика Казахстан, следуя рекомендациям ООН в сфере гендерной политики, регулярно направляет женщин-военнослужащих для участия в миротворческих миссиях.



