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    Гендерная политика Казахстана может быть примером для других стран региона – глава Women Political Leaders

    13 Октября 2021, 10:08

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе состоялась встреча председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан и президента международной организации «Women Political Leaders» (Женщины – политические лидеры) Сильваной Кох-Мехрин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    А.Куспан выразила благодарность «Women Political Leaders» за назначение ее послом организации в Казахстане.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам достижения гендерного баланса и создания равных возможностей для активного участия женщин в политической, экономической и социальной жизни.

    Председатель комитета Мажилиса Парламента РК отметила, что в нашей стране проводится гендерно-ориентированная кадровая политика; на всех уровнях созданы равные стартовые возможности для продвижения по службе.

    Также казахстанский депутат подчеркнула, что в Казахстане сформировалась собственная модель гендерной политики, основанная на международном опыте с учетом национальных особенностей и направленная на достижение гендерного равенства, расширение возможностей и защиты прав женщин и девочек.

    В свою очередь, президент международной организации «Женщины – политические лидеры» С. Кох-Мехрин представила информацию о текущих проектах своей организации и отметила значимость связей между «Women Political Leaders» и Казахстаном.

    С.Кох-Мехрин пригласила казахстанского парламентария принять участие в Глобальном форуме – Женщины-лидеры 2021 (Reykjavík Global Forum – Women Leaders 2021), который пройдет 8-10 ноября текущего года в Исландии.

    Она подчеркнула, что поддержка женщин в укреплении их роли в политической, экономической и социальной сферах жизни страны и региона поможет реализовать возможности женщин в обеспечения безопасности, развития и мира в регионе.

    По мнению С.Кох-Мехрин, казахстанская модель гендерной политики могла бы быть примеров для других стран региона.

    Стороны договорились об активном сотрудничестве и обмене актуальной информации по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках «Women Political Leaders».


    Фото: www.dw.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мажилис Евросоюз
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