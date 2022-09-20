Генассамблея ООН - три важнейшие принципы организации назвал Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Мы должны переосмыслить связь между тремя важнейшими принципами Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казнформ».

«Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры. Новые линии раскола создают искусственные барьеры и экономическую изолированность. Экономические и политические санкции стали «новой нормой», разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят в Нью-Йорке.

Трудности, по словам Касым-Жомарта Токаева, лишь усугубляют текущие вызовы, связанные с растущей инфляцией, потерей рабочих мест и страхом перед спадом в мировой экономике, для развивающихся стран, в частности. Эти потрясения в конечном счете всерьез препятствуют действию срочных мер, реализацию которых мы все согласовали для борьбы с изменением климата и поддержки устойчивого развития.

Как подчеркнул Президент РК, 77 лет назад государства – основатели ООН внесли в Устав Организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.

«На данный момент нет ничего важнее возврата к фундаментальным принципам, лежащим в основе этой универсальной Организации. В частности, нам необходимо переосмыслить связь между тремя исконными принципами: принципом суверенного равенства государств, принципом территориальной целостности государств и принципом мирного сосуществования государств. Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Президента, при ослаблении глобального режима разоружения как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению.

«Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном», - сказал Президент.

















Фото:ООН/Джейси Макилвейн



















