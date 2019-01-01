Генассамблея ООН распределила расходы организации на ближайшие три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея утвердила новую шкалу взносов государств в регулярный бюджет ООН на ближайшие три года. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В соответствии с принятым решением США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум - 22 процента всех расходов ООН. Впервые за многие десятилетия Китай опередил Японию и стал вторым самым крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН. Пекин будет покрывать более 12 процентов всего регулярного бюджета ООН.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов организации. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается показатели валового национального дохода. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.

В своей резолюции о шкале взносов на период 2019-2021 годов Генеральная Ассамблея ООН постановила, что максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,01 процента, а для богатых - 22 процента всего регулярного бюджета ООН.

Согласно новой шкале, США будут вносить в регулярный бюджет ООН 22 процента его общего объема, Китай - 12,005 процента, Япония - 8,564, Германия - чуть меньше семи процентов, Франция - 4, 427 процента, Бразилия - 2,9, Канада - 2,734, Россия - 2, 405 процента, Австралия - 2,210, Казахстан - 0,187, Литва - 0,071, Украина - 0,057, Беларусь - 0,049, Азербайджан - 0,049, Латвия - 0,047, Эстония - 0,039, Туркменистан -0,033, Узбекистан - 0,032, Грузия - 008, Армения - 0,007, Таджикистан 0,004 Кыргызстан - 0,002 процента.

Все государства-члены обязаны своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед организацией, иначе они рискуют подпасть под действие статьи 19 Устава ООН и лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН до тех пор, пока не погасят свою задолженность.

Деятельность ООН по поддержанию мира и работа международных трибуналов организации финансируется из двух других отдельных бюджетов.