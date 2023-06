Генассамблея ООН провела заседание, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, учрежденного в ООН в 2009 году по инициативе Казахстана, в Нью-Йорке состоялось пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, созванное председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе заседания от имени Генерального секретаря ООН выступила Высокой представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, глава Офиса Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН в Нью-Йорке Вивиан Океке и представители гражданского общества приняли участие в качестве специально приглашенных гостей.

Руководство ООН, ОДВЗЯИ и МАГАТЭ, а также представители государств-членов ООН подчеркнули историческое значение решения Казахстана по закрытию Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Примеру нашей страны последовали другие страны, прекратившие испытания ядерного оружия, что впоследствии создало основу для принятия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

И. Накамицу отметила важность проводимой Казахстаном и другими государствами работы по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению окружающей среды.

Р. Флойд выразил признательность нашей стране за последовательную поддержку деятельности ОДВЗЯИ и активные усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям испытаний ядерного оружия.

Представитель МАГАТЭ В. Океке обратила внимание на особое значение Международного дня действий против ядерных испытаний для укрепления режима ядерного нераспространения и поблагодарила Правительство Казахстана за поддержку в реализации инициативы о размещении Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Другие участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН, среди которых были постоянные представители государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Бразилии, Венгрии, Ирана, Кирибати, отметив историческую важность решения о закрытии Семипалатинского испытательного полигона в 1991 году, подчеркивали необходимость вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов, отметив необратимые и пагубные последствия применения ядерного оружия, призвал государства-члены ООН к диалогу и конкретным действиям по отказу от такого вида оружия. В качестве практических мер М. Ильясов предложил государствам оказать содействие по вступлению в силу ДВЗЯИ, расширению географии зон, свободных от ядерного оружия, а также присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.

В рамках мероприятия в постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке была организована презентация книги Atomic Steppe: How Kazakhstan Gave Up the Bomb известного эксперта в сфере ядерного разоружения, старшего научного сотрудника Центра политических исследований SUNY-Олбани в (г. Вашингтон) Тогжан Касеновой. Книга посвящена истории запрета ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне и процессу отказа Казахстана от арсенала ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР. Со слов автора, в ближайшее время планируется издание книги на казахском языке.

