Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию об окружающей среде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию, провозглашающую доступ к чистой, здоровой и устойчивой окружающей среде универсальным правом человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Документ поддержала 161 страна. Делегации восьми государств, включая Россию, воздержались.

Резолюция Генассамблеи базируется на тексте, принятом в прошлом году Советом по правам человека. Она призывает государства, международные организации и предприятия активизировать усилия по обеспечению здоровой окружающей среды для всех жителей планеты.

Негативное воздействие изменения климата, неразумное использование природных ресурсов, загрязнение воздуха, земли и воды, и связанная с этим утрата биоразнообразия мешают осуществлению права на чистую окружающую среду. Экологический ущерб, в свою очередь, влечет за собой как прямые, так и косвенные негативные последствия для эффективного осуществления всех прав человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал историческое решение ГА. По его мнению, это знаменательное событие демонстрирует, что государства-члены способны объединиться для совместной борьбы против тройственного кризиса: изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.

«Резолюция поможет закрыть пробелы в защите окружающей среды и расширит возможности людей, включая защитников экологических прав человека, детей, молодежь, женщин и представителей коренных народов», – говорится в заявлении Генсека ООН, опубликованном его пресс-службой.

По словам Специального докладчика ООН по правам человека и окружающей среде Дэвида Бойда, решение Генассамблеи изменит саму природу международного права в области прав человека.

«Правительства десятилетиями давали обещания очистить окружающую среду и бороться с чрезвычайной климатической ситуацией, но наличие законодательно закрепленного права на здоровую окружающую среду в корне меняет ситуацию: «выпрашивание» экологических подачек у правительства сменится требованиями», – сказал Спецдокладчик.

Ожидается, что признание права на здоровую окружающую среду послужит катализатором экологической активности в мире и даст возможность простым людям призвать свои правительства к ответу.

Фото: news.un.org