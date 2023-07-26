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    Генассамблея ООН осудила акции по осквернению священных книг

    26 Июля 2023, 08:50

    НЬЮ-ЙОРК. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающая подобные действия нарушением норм международного права. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Документ, инициированный Марокко, был принят ГА ООН единогласно.

    Резолюция, в частности, решительно осуждает «все акты насилия в отношении лиц на основании их религиозной принадлежности или убеждений, а также любые подобные акты, направленные против их религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров или мест отправления культа, а также все нападения на религиозные места и святыни».

    Авторы документа также призвали осудить провокации, направленные против священной книги мусульман - Корана, охарактеризовав их как «акты религиозной ненависти»

    Акции по сожжению Корана состоялись 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Аналогичная акция была проведена накануне у посольства Ирака.

    Мусульманские лидеры и политики выступили с заявлениями, в которых было подчеркнуто, что подобные провокации не подпадают под действие законов о свободе слова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Религия Общество Мировые новости
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