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    Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок

    18 Июня 2021, 19:43

    ООН. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года», - сказал он. Резолюция о назначении Гутерриша была принята без голосования всеобщим одобрением.

    После объявления о назначении Бозкыр пригласил в зал Гутерриша, который ожидал решения снаружи, и привел его к присяге.

    Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации. Генеральная Ассамблея ООН лишь однажды не соглашалась с рекомендациями Совета Безопасности - в 1950 году.

    Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН
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