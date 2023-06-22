Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Где живут оставшиеся без домов после пожара жители Петропавловска

    22 Июня 2023, 12:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на брифинге сообщил, что петропавловцев, чьи дома сгорели в начале мая, разместили на два месяца в арендном жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы региона, работает независимая комиссия, которая должна оценить ущерб.

    «Благодаря слаженным действиям всех служб тогда удалось быстро локализовать огонь. Я в тот момент был на месте пожара, встречался с людьми. Первую помощь сразу предложили. Сначала они отказались, пошли ночевать к родственникам. Сейчас люди заселены на два месяца во временное арендное жилье. Работает спецкомиссия. Ввели режим ЧС техногенного характера для оперативного решения вопроса по возмещению ущерба. Он будет выплачен после независимой оценки», - сказал А.Сапаров.

    Крупный пожар в Петропавловске произошел 7 мая. Сгорели семь жилых и два нежилых дома. Причиной пожара стало возгорание камыша. За допущенную ситуацию аким Петропавловска Руслан Анбаев получил выговор.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акимат Жилье Пожар Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 7,4 млн квадратов жилья ввели в Казахстане в текущем году
    Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Темиртау
    Мужчина с ребенком погибли во время пожара в многоэтажке Темиртау
    Ежедневно с берегов Алаколя вывозится по 10 тонн мусора
    Популярное
    1 Сколько продлится аномальная жара в Костанайской области, рассказали синоптики
    2 Назначен замруководителя аппарата акима Актюбинской области
    3 Лучших врачей торжественно наградили в Астане
    4 В Актобе прошло предварительное слушание по делу в отношении экс-акима Актюбинской области
    5 Нарколабораторию по изготовлению синтетики выявили в Караганде