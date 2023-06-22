Где живут оставшиеся без домов после пожара жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на брифинге сообщил, что петропавловцев, чьи дома сгорели в начале мая, разместили на два месяца в арендном жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, работает независимая комиссия, которая должна оценить ущерб.

«Благодаря слаженным действиям всех служб тогда удалось быстро локализовать огонь. Я в тот момент был на месте пожара, встречался с людьми. Первую помощь сразу предложили. Сначала они отказались, пошли ночевать к родственникам. Сейчас люди заселены на два месяца во временное арендное жилье. Работает спецкомиссия. Ввели режим ЧС техногенного характера для оперативного решения вопроса по возмещению ущерба. Он будет выплачен после независимой оценки», - сказал А.Сапаров.

Крупный пожар в Петропавловске произошел 7 мая. Сгорели семь жилых и два нежилых дома. Причиной пожара стало возгорание камыша. За допущенную ситуацию аким Петропавловска Руслан Анбаев получил выговор.