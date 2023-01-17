Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Где в Павлодаре установят крещенские купели

    17 Января 2023, 20:03

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На основании обращения Павлодарской и Экибастузской епархии Православной Церкви Казахстана 18 и 19 января в областном центре организуют крещенские купания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Проруби для массовых купаний будут установлены на Усолке и в селе Павлодарское. Окунуться в них можно с 12:00 18 января до 00:00 20 января», – сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.
    Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должны находиться не более трех человек, окунаться следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться. После обряда следует растереть себя полотенцем, сразу же надеть теплые вещи. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медицинским работникам, которые будут дежурить возле купели.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Религия Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 мест для крещенских купаний определили в ВКО
    Места для крещенских купаний определили в Атырауской области
    Места проведения крещенских купаний определили в Астане
    Крещенские купания: как правильно окунаться в прорубь
    Популярное
    1 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    2 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
    3 Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки
    4 Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
    5 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области
    Новости партнеров