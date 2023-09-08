Где в Казахстане проживает больше всего иностранцев
«В 2023 году 314 741 иностранец получил разрешение на временное проживание в Казахстане. Из них граждане Узбекистана - 212 445, России – 68 743, Кыргызстана – 12 119, Таджикистана – 9 066 человек», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.
В министерстве заявили, что на сегодня не ведется учет относительно того, в каких сферах деятельности в стране работают указанные иностранные граждане. В МВД также назвали регионы, где больше всего иностранцев. Согласно представленным данным, в Алматы проживают 54 260 иностранца, Атырауской области – 43 314, Алматинской области – 26 679, Мангистауской области-26 280, Астане - 25 588.
В Министерстве внутренних дел также сообщили, сколько иностранцев получили гражданство РК в упрощенном порядке за последние 5 лет.
«За последние пять лет в упрощенном порядке казахстанское гражданство получили 364 человека», - уточнили в МВД.