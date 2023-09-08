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    14:46, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Где в Казахстане проживает больше всего иностранцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года более 314 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2023 году 314 741 иностранец получил разрешение на временное проживание в Казахстане. Из них граждане Узбекистана - 212 445, России – 68 743, Кыргызстана – 12 119, Таджикистана – 9 066 человек», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

    В министерстве заявили, что на сегодня не ведется учет относительно того, в каких сферах деятельности в стране работают указанные иностранные граждане. В МВД также назвали регионы, где больше всего иностранцев. Согласно представленным данным, в Алматы проживают 54 260 иностранца, Атырауской области – 43 314, Алматинской области – 26 679, Мангистауской области-26 280, Астане - 25 588.

    В Министерстве внутренних дел также сообщили, сколько иностранцев получили гражданство РК в упрощенном порядке за последние 5 лет.

    «За последние пять лет в упрощенном порядке казахстанское гражданство получили 364 человека», - уточнили в МВД.


    Теги:
    Общество мигранты МВД РК для mail.ru Правоохранительные органы
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