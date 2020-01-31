Где в Казахстане получают самую высокую зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самую высокую номинальную зарплату по итогам ІV квартала 2019 года назвали в Комитете по статистике, передает МИА «Казинформ».

«В ІV квартале 2019 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 203 883 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2018 года составил 115,8%, реальной – 109,9%», - сообщили в Комитете по статистики МНЭ РК.

По информации ведомства, в отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 428,3 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в финансовой и страховой деятельности – 402,5 тыс. тенге (в 2,0 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 373,4 тыс. тенге (в 1,8 раз), в сфере информации и связи – 278,0 тыс. тенге (в 1,4 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 127,3 тыс. тенге, что на 37,6% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 345,2 тыс. тенге, что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 138,1 тыс. тенге, что на 32,3% ниже среднего уровня по стране.