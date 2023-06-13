Где в Казахстане больше всего тратят деньги на сигареты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель текущего года в Казахстане произвели 5,1 млрд сигарет и прочих подобных табачных изделий — на 4,8% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В целом за январь–декабрь 2022 года выпуск в секторе составлял 17,4 млрд табачных изделий — на 7,9% больше, чем за январь–декабрь 2021 года.

По итогам первого квартала текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке и экспорт) на сигареты и папиросы на 79,7%, против 80,6% годом ранее. Импорт соответственно составил 20,3%. В количественном выражении импорт вырос на 0,7% за год, до 927,6 млн изделий в секторе.

В то же время на экспорт Казахстан отправил 19,3% ресурсов, или 882,9 млн сигарет и прочих табачных изделий, — сразу на 36,9% больше, чем годом ранее.

На внутреннем рынке реализация сократилась на 10,1%, до 3,7 млрд сигарет и папирос.

В 2022 году каждое среднестатистическое домашнее хозяйство в РК потратило на табачные изделия 44,8 тыс. тг — на 10,8% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего расходов понесли семьи Павлодарской области: 83,1 тыс. тг в среднем на домохозяйство, годовой рост — на 13,3%. В тройке основных регионов-«курильщиков» также оказались Северо-Казахстанская (77,2 тыс. тг, плюс 9,6%) и Восточно-Казахстанская (71,9 тыс. тг, плюс 24,8%) области.

Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента: всего 8,8 тыс. тг в среднем на домохозяйство в год, годовой рост — на 14,2%.

По итогам мая текущего года сигареты подорожали на 17,9% за год. Наибольший рост цен был отмечен в Астане: на 23,2%. Далее идут Алматы (плюс 21,1%) и Северо-Казахстанская область (плюс 20,8%).

Наименьший годовой рост цен наблюдался в Акмолинской (плюс 12,8%), Карагандинской (плюс 13,9%) и Абайской (плюс 16,2%) областях.