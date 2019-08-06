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    Где в Алматы можно совершить жертвоприношение в Курбан айт

    6 Августа 2019, 17:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы определили места для забоя и реализации животных в Курбан айт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предпринимательства и инвестиций города.

    Согласно исламскому календарю, в 2019 году Курбан айт празднуетсяс 11 по 13 августа. В период празднования религиозного праздника забойсельскохозяйственных животных будет производиться в Алматы по нижеперечисленнымадресам.

    Алатауский район

    Места забоя:

    Мечеть «Бекет ата» (мкр. Шанырак-1, ул. Утемисулы,109);

    Мечеть «Әскер ата» (мкр. Айгерим-1, ул. В. Бенберина,18 А);

    Мечеть «Мырзахмет» (мкр. Карасу, ул. Северное кольцо, 60);

    Мечеть «Алгабас» (мкр. Алгабас, ул. Акбопе, 2);

    Мечеть «Коккайнар» (мкр. Коккайнар, ул. Жангельдина 2 Б);

    Мечеть «Д. Конаев» (мкр. Акбулак, ул. Каратоган, 10).

    Место реализации и забоя: рынок «Ушконыр» (ул. СеверноеКольцо).

    Ауэзовский район

    Места забоя:

    Мечеть «Таугуль» (мкр. Таугуль-3, ул. Центральная, 9);

    Благотворительное учреждение «Сауран-Исламский культурныйцентр» (2-ой мкр. 20 А);

    Благотворительное учреждение «Таугуль» (мкр. Таугуль-3 ул.Центральная, 1 Б);

    Благотворительное учреждение «Алматы Сайран» (ул. Отегенбатыра, 78/80).

    Бостандыкский район

    Место забоя:

    Мечеть «Бақыткелді» (мкр. Хан Тәңірі, ул. Дулати, 27);

    Жетысуский район

    Места забоя:

    Мечеть «Аль-Мадина» (мкр. Рабочий поселок, ул. Федорова,12);

    Убойный пункт ТОО «Ic-commerse» (ул. Торетай, 93 А).

    Медеуский район

    Места забоя:

    Центральная мечеть г. Алматы (ул. Пушкина, 16);

    Мечеть «Райымбек батыр» (мкр. Думан, ул. Хан тәңірі, 1);

    Мечеть «Умар ибн аль-Хаттаб» (мкр. Горный гигант, ул.Жукова, 36);

    Мечеть «Фатима» (ул. Добролюбова, 138);

    Мечеть «Аманқұл ата» (мкр. Кок-тобе, ул. Азербаева, 1);

    Благотворительное учреждение «Медеу» (ул. Байтасова, 15).

    Место реализации: напротив мечети «Райымбек батыр», вдольТалгарской трассы (мкр. Думан, ул. Хан тәңірі, 1).

    Наурызбайский район

    Место забоя:

    Мечеть «Калкаман» (мкр. Калкаман-2, ул. Аспендиярова, 84);

    Рынок «Таусамалы» (мкр. Таусамалы, ул. Кунаева, 2);

    Места реализации: площадка возле комплекса «Ди» (ул.Жандосова, 2);

    Турксибский район

    Место забоя:

    Мечеть «Кайрат» (мкр. Кайрат, ул. Таттимбетова, 1/1).

    Вместе с тем в целях обеспечения общественного порядкареализация и забой скота в неустановленных и несогласованных местах запрещаются.

    В соответствии со статьей 204 КоАП РК, за торговлю вне мест,установленных местным исполнительным органом, предусматривается предупреждениеили штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, при повторных нарушенияхв течение года после наложения административного взыскания - в размере 10 МРП.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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