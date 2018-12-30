Где собираются встретить казахстанцы Новый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для большинства людей встреча Нового года - самый долгожданный праздник. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового счастья. Этот праздник неизменно сопровождается радостными приготовлениями, хлопотами и заботами.

Праздник необычен еще и потому, что его, как правило, встречают несколько раз: с коллегами на работе, с детьми на новогодних утренниках, с однокурсниками и одноклассниками и, конечно же, в узком семейном кругу. Компания HeadHunter провела с 11 по 19 декабря 2018 года опрос с целью узнать, где предпочитают встречать Новый год казахстанцы. Участие в опросе приняли 8 177 человек.

Как показал опрос, большинство казахстанцев или 74% ответивших не планируют никуда выезжать в новогоднюю ночь, а встретят праздник дома в кругу близких и друзей. 10% респондентов приглашены в гости к родственникам или друзьям, а 8% все еще не определились с планами в новогоднюю ночь.





Свои варианты ответов на вопрос «Где Вы собираетесь встречать Новый год?» респонденты ответили следующее:

- в горах, за городом;

- на площади смотреть салют;

- в кафе, ресторане;

- в поезде;

- в другом городе;

- не собираюсь отмечать.

Что касается предпраздничного настроения в целом, то для казахстанцев самым важным является его окружение, благополучие родственников, наличие верных друзей. 25% респондентов праздничное настроение создает новогоднее убранство, а 10% - новогодние распродажи в магазинах.

Свои варианты ответов на вопрос «Кто или что создает предпраздничное настроение?»:

- только мы сами можем создать или испортить себе настроение;

- нет новогоднего настроения;

- Frank Sinatra;

- стараюсь посещать красивые места, смотреть новогодние передачи и т.д.

- запах мандарин;

- реклама кока-колы;

- любовь, вера в чудеса;

- премия, деньги;

- музыка, снег, чудеса, подарки, интересное предложение по работе с возможностью путешествовать!