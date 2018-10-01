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Где снято видео с избиением пациента - управление здравоохранения Астаны

3 Октября 2018 10:08 1146
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Где снято видео с избиением пациента - управление здравоохранения Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространилось видео, в котором медработник пинает ногой лежащего мужчину в медицинском учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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В описании видео говорится, что случай якобы произошел в городской больнице №2 Астаны, однако в пресс-службе столичного управлении здравоохранения эту информацию опровергли.

«Видеоролик... по интерьеру не соответствует приемному отделению городской больницы №2 Астаны. Люди... не являются сотрудниками клиники. В целом, выяснилось, что данный инцидент не происходил в медицинской организации Астаны», - заявила пресс-секретарь Айгерим Ардак.

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Происшествия, Астана,
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Автор:

Дамир Байманов

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