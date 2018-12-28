Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Трактор» - «Барыс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с челябинским «Трактором», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, вмещающем 7 500 зрителей.

Отметим, что на данный момент астанчане занимают пятое место Восточной конференции с 56 очками в активе, у команды Андрея Скабелки 19 побед в основное время и по три в овертайме и серии буллитов, шайбы - 128:105.