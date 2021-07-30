Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Где смотреть трансляцию старта Ольги Рыпаковой на Олимпиаде-2020

    30 Июля 2021, 12:05

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпийских играх-2020 в Токио пройдут квалификационные соревнования по тройному прыжку у женщин, где участие примут три представительницы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Старт в состязании возьмут обладательница полного комплекта олимпийских наград Ольга Рыпакова, а также Ирина Эктова и Мария Овчинникова. Начало квалификации — в 16:05 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал «Qazaqstan».

    Напомним, что в настоящее время в активе сборной Казахстана имеются три бронзовых медали Игр в Токио. Их завоевали Елдос Сметов (дзюдо), а также тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.

    Автор:

    Соотечественники Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии