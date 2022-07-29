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    • Где смотреть трансляцию матчей «Тобола» и «Кызыл-Жара» в Лиге конференций

    29 Июля 2022 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет в прямом эфире первые матчи «Тобола» и «Кызыл-Жара» в третьем отборочном раунде Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    4 августа на Кипре состоится матч АПОЭЛ — «Кызыл-Жар». Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 22:50 по времени Нур-Султана. Сразу после этой игры, в 00:50, начнется трансляция матча из Боснии и Герцеговины «Зриньски» — «Тобол». Ответные матчи пройдут 11 августа в Казахстане.

    Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Тобол» прошел гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (3:0), а «Кызыл-Жар» сенсационно одержал победу в противостоянии с хорватским «Осиеком» (3:2).


    #Спорт #Футбол #ФК «Тобол»
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