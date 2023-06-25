Где смотреть трансляцию матчей «Окжетпес» — «Кайсар» и «Актобе» — «Мактаарал» в КПЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут два матча 13 тура Казахстанской Премьер-Лиги по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Начало игры «Окжетпес» — «Кайсар» запланировано на 18:00, а в 20:00 стартует противостояние «Актобе» — «Мактаарал».
Данные противостояния можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Qazsport».
Матчи 13 тура Премьер-Лиги 25 июня:
18:00* «Окжетпес» — «Кайсар» (текстовая трансляция)
20:00 «Актобе» — «Мактаарал» (текстовая трансляция).
* Указано время Астаны.