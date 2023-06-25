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    Где смотреть трансляцию матчей «Окжетпес» — «Кайсар» и «Актобе» — «Мактаарал» в КПЛ

    25 Июня 2023, 07:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут два матча 13 тура Казахстанской Премьер-Лиги по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Начало игры «Окжетпес» — «Кайсар» запланировано на 18:00, а в 20:00 стартует противостояние «Актобе» — «Мактаарал».

    Данные противостояния можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Qazsport».

    Матчи 13 тура Премьер-Лиги 25 июня:

    18:00* «Окжетпес» — «Кайсар» (текстовая трансляция)

    20:00 «Актобе» — «Мактаарал» (текстовая трансляция).

    * Указано время Астаны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
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