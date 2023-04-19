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    Где смотреть трансляцию матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

    19 Апреля 2023, 14:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут первые матчи стадии 1/8 финала Кубка Казахстана-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 15:00 начнутся игры «Кызылжар» — «Жетысу» и «Каспий» — «Туран», в 17:00 возьмут старт встречи «Шахтер» — «Окжетпес» и «Актобе» — «Атырау», в 19:00 будет дан стартовый свисток в поединках «Кайрат» — «Акжайык» и «Тобол» — «Аксу», а завершат программу дня матчи «Астана» — «Кайсар» и «Ордабасы» — «Мактаарал» в 21:00.

    Указанное время — столичное.

    Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалом Qazsport.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
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