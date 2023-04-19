Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Где смотреть трансляцию матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2023, 14:41
Где смотреть трансляцию матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут первые матчи стадии 1/8 финала Кубка Казахстана-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 15:00 начнутся игры «Кызылжар» — «Жетысу» и «Каспий» — «Туран», в 17:00 возьмут старт встречи «Шахтер» — «Окжетпес» и «Актобе» — «Атырау», в 19:00 будет дан стартовый свисток в поединках «Кайрат» — «Акжайык» и «Тобол» — «Аксу», а завершат программу дня матчи «Астана» — «Кайсар» и «Ордабасы» — «Мактаарал» в 21:00.

Указанное время — столичное.

Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалом Qazsport.


Спорт   Футбол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане