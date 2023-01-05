Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Амур» — «Барыс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 5 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором хабаровский «Амур» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Амур» — «Барыс» начнется в 13:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 46 сыгранных матчей у «Барыса» 45 очков; «Амур» после 45 игр имеет в активе 42 очка. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил магнитогорский «Металлург» (3:2), а «Амур» на своем льду потерпел поражение от минского «Динамо» (1:4). Добавим, что «Амур» проиграл четыре из пяти последних матчей в КХЛ.



