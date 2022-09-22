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    Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

    22 Сентября 2022, 07:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 сентября в Астане пройдет матч пятого тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана примет команду Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Казахстан — Беларусь начнется в 19:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке.

    После четырех туров положение команд в группе 3 дивизиона С Лиги наций таково: Казахстан — 10 очков, Словакия — 6 очков, Азербайджан — 4 очка, Беларусь — 2 очка. В своем последнем матче сборная Казахстана дома обыграла Словакию (2:1), а сборная Беларуси в гостях потерпела поражение от Азербайджана (0:2). Что касается первого матча в группе сборных Казахстана и Беларуси, то эта игра состоялась в июне на нейтральном поле в Сербии и закончилась вничью — 1:1.

    Ранее сборная Казахстана по футболу объявила состав на решающие матчи Лиги наций.

    Фото: sports.kz
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