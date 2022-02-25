Где смотреть трансляцию боя Каната Ислама за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в субботу, 26 февраля, в Плант-Сити (США, штат Флорида) казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 КО) проведет титульный бой против британца Джимми Келли (25-2, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они оспорят вакантный титул чемпиона WBO Global в среднем весе. Бой рассчитан на десять раундов. Прямая трансляция начнется в 07:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра в Казахстане на телеканале «Хабар».

Напомним, в последний раз Канат Ислам выходил на ринг в феврале прошлого года — тогда он победил техническим нокаутом в седьмом раунде эквадорского боксера Джейсона Минду (14-6-1, 8 КО). Что касается Джимми Келли, то британец провел свой последний бой в декабре, нокаутировав в третьем раунде своего соотечественника, Харри Мэттьюса (16-51-3, 2 КО).