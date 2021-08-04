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    Где смотреть трансляцию боя Камшыбека Кункабаева за выход в финал Олимпиады

    4 Августа 2021, 07:30

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, проведет полуфинальный бой на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником будет американский супертяж Ричард Торрес. Прямая трансляция боя начнется в 12:18 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар» . Напомним, по ходу олимпийского турнира Камшыбек Кункабаев победил египетского боксера Резка Мостафу Хафеза (5:0) и россиянина Ивана Верясова (4:1). Ричард Торрес победил алжирца Шуаиба Булудинаца (5:0) и кубинца Дайньера Перо (4:1). Во втором полуфинале узбек Баходир Джалолов сразится с британцем Фрейзером Кларком — этот бой прямо перед поединком Кункабаева и Торреса.

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    Спорт Олимпиада
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