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Где смотреть трансляцию боев казахстанских боксеров за выход в финал ЧМ-2023

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Мая 2023, 08:37
Где смотреть трансляцию боев казахстанских боксеров за выход в финал ЧМ-2023 Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 12 мая, пять боксеров из Казахстана поборются за выход в финал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Дневная сессия пройдет на ринге А и начнется в 15:00по астанинскому времени.

Во второй паре Санжар Ташкенбай(48 кг) сразится с россиянином Эдмондом Худояном, в третьей паре Махмуд Сабырхан (54 кг) встретится с кубинцем Йосвани Вейтией, а в седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) померится силами с грузином Лашой Гурули.

В 19:00 начнется вечерняя сессия, которая пройдет на ринге Б.

В седьмой паре Асланбек Шымбергенов (71 кг) проведет поединок с индийцем Девом Нишантом, а в десятой паре Нурбек Оралбай (80 кг) будет драться с российским боксером Имамом Хатаевым.

Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2023 тринадцатью спортсменами: восемь из них не сумели добраться до полуфинала.


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