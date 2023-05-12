Где смотреть трансляцию боев казахстанских боксеров за выход в финал ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 12 мая, пять боксеров из Казахстана поборются за выход в финал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Дневная сессия пройдет на ринге А и начнется в 15:00по астанинскому времени.

Во второй паре Санжар Ташкенбай(48 кг) сразится с россиянином Эдмондом Худояном, в третьей паре Махмуд Сабырхан (54 кг) встретится с кубинцем Йосвани Вейтией, а в седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) померится силами с грузином Лашой Гурули.

В 19:00 начнется вечерняя сессия, которая пройдет на ринге Б.

В седьмой паре Асланбек Шымбергенов (71 кг) проведет поединок с индийцем Девом Нишантом, а в десятой паре Нурбек Оралбай (80 кг) будет драться с российским боксером Имамом Хатаевым.

Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2023 тринадцатью спортсменами: восемь из них не сумели добраться до полуфинала.