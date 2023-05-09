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    Где смотреть трансляцию боев казахстанских боксеров за выход в четвертьфинал ЧМ-2023

    9 Мая 2023, 08:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 9 мая, пять казахстанских боксеров будут бороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дневной сессии, которая начнетсяв 15:00по астанинскому времени, выступят два боксера из Казахстана: Асланбек Шымбергенов (71 кг) проведет бой с израильтянином Мирославом Капулером-Ищенко (8-я пара на ринге А), а Нурбек Оралбай (80 кг) будет драться с представителем Турции Кааном Айкутсуном (11-я пара на ринге Б).

    В 19:00начнется вечерняя сессия, в которой Казахстан будет представлен тремя спортсменами. Махмуд Сабырхан(54 кг) сразится с индийским боксером Сачином Сивачем (1-я пара на ринге А), затем Дулат Бекбауов (67 кг) встретится с Акашем Сангваном, который также выступает за сборную Индии (7-я пара на ринге А). В заключительном поединке сессии Нурканат Райыс (75 кг) будет драться с бразильцем Вандерлеем Перейрой (12-я пара на ринге А).

    Прямая трансляция всех боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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