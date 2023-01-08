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    Где смотреть прямую трансляцию матча КХЛ «Адмирал» — «Барыс»

    8 Января 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 8 января, во Владивостоке состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Адмирал» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Адмирал» — «Барыс» начнется в 13:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    После 48 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 46 очков; у «Адмирала» — 55 очков после 47 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» на выезде проиграл хабаровскому «Амуру» — 0:1. Что касается последнего матча «Адмирала» в КХЛ, то он на своем льду уступил минскому «Динамо» — 1:2. Отметим, что и «Барыс», и «Адмирал» проиграли два последних матча в КХЛ.

    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»
    Спорт Хоккей Барыс
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