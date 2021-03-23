Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан-Франция в отборе на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 28 марта, в Нур-Султане состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана примет команду Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция казахстанским болельщикам будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Также, помимо Франции, в группе D сборной Казахстана предстоит встретиться с Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Причем следующий матч казахстанские футболисты проведут уже 31 марта — в Киеве против сборной Украины. Свою последнюю игру сборная Казахстана провела в ноябре прошлого года — в Лиге наций она проиграла команде Литвы — 1:2.