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    Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан-Франция в отборе на ЧМ-2022

    23 Марта 2021, 04:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 28 марта, в Нур-Султане состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана примет команду Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция казахстанским болельщикам будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Также, помимо Франции, в группе D сборной Казахстана предстоит встретиться с Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Причем следующий матч казахстанские футболисты проведут уже 31 марта — в Киеве против сборной Украины. Свою последнюю игру сборная Казахстана провела в ноябре прошлого года — в Лиге наций она проиграла команде Литвы — 1:2.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Франция
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