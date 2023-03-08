Где смотреть матч Казахстан - Словения в отборе на футзальный Евро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 8 марта, сборная Казахстана по футзалу проведет матч с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч пройдет в Мариборе (Словения) и начнется в 22:50 по астанинскому времени. Прямая трансляция этой игры будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Матч Словения — Казахстан будет заключительным в группе 5 основного раунда.

На данный момент турнирное положение команд таково: Казахстан — 9 очков (3 матча), Словения — 6 очков (3 матча), Черногория — 0 очков (4 матча).

Ранее сборная Казахстана одержала три победы подряд: сначала она обыграла дома Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 — в гостях, 7:0 — дома). Что касается сборной Словении, то после поражения от Казахстана она также дважды победила Черногорию (3:1 — дома, 4:1 — в гостях).