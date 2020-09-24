Где пройдет следующий бой Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион IBF в среднем весе (до 72.6 кг), звездный казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO) вернется на ринг 21-го ноября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Головкин проведет обязательную защиту титула против первого номера рейтинга, непобежденного поляка Камила Шереметы (21-0-0, 5 KO). Поединок возглавит шоу от Matchroom Boxing/DAZN на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, Калифорния.

Казахстанец не выступал с октября прошлого года, когда в тяжелейшем бою за вакантный титул, оставленный лидером рейтинга лучших боксеров мира, мексиканцем Саулем Альваресом, перебоксировал украинца Сергея Деревянченко (13-2-0, 10 KO).









