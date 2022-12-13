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    Где появятся ледовые горки и катки в Астане

    13 Декабря 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане начинают сооружать ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое. В рамках организации зимнего досуга определены локации во всех районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В районе Алматы площадки для зимнего досуга организуют на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.

    Дополнительно в целях максимального охвата населения района предусмотрено обустройство площадок в четырех жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, а также четырех хоккейных кортов на территории трех школ и в жилом массиве Железнодорожный.

    Кроме того, ледовые горки будут и в микрорайонах Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала «Нурлы жол».

    На территории района Байконыр в текущем году планируется обустройство пять ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних елок, катков, горок и малых архитектурных форм.

    Они будут расположены в следующих локациях:

    - Дворец «Жастар»;

    - Парк им. К. Ататюрка;

    - Сквер «Писателей» (пр. Абая);

    - ЖМ «Өндіріс» (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);

    - ЖМ «Кирпичный» (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской);

    - ЖМ «Казгородок» (двор ул. Досмухамедулы 4,6,8,10,12).

    В районе Сарыарка также планируется благоустроить ледовые катки и горки:

    - Городская площадь;

    - Набережная реки Есиль;

    - Пересечение улиц А. Герцена – Окжетпес;

    - Парк «Коктал».

    Также фотозоны и МАФы будут установлены на территории Demalys promenade.

    В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:

    - территория «EXPO-2017»;

    - центральный парк со стороны пр. Туран;

    - район ТРЦ «Керуен» и ТРЦ «Хан Шатыр»;

    - Ботанический Сад.

    Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители смогут по следующим локациям:

    • СК «Алау» - ледовая горка, каток;

    • Автоцентр «My car» - детская ледовая горка высотой три метра.

    • ТРЦ «Азия парк» и ЦСО «Ailand».

    Фото: gov.kz
    Астана Акимат Общество Дети
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