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    Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане

    26 Июня 2023, 16:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти области Улытау ведут переговоры по строительству нефтеперерабатывающего завода в регионе. Если они пройдут успешно, то это будет четвертый НПЗ в Казахстане после Атырауского, Павлодарского и Шымкенткого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким области Улытау Берик Абдыгалиулы, переговоры по строительству завода ведутся с китайской компанией CITIC Construction Co.LTD.

    «Но, к сожалению, Министерство энергетики уведомило нас о том, что у нас не достаточно нефти для переработки. В настоящее время ведутся переговоры между инвестором и Министерством энергетики», - пояснил аким.

    Он отметил, что основа экономики региона зависит от доходов корпорации «Казахмыс», доля которых в областном бюджете составляет более 70%. Поэтому ведется работа по диверсификации экономики. На сегодня создан инвестиционный пул из 14 проектов на общую сумму 140 млрд тенге. Реализация проектов запланирована до 2026 года.

    Берик Абдыгалиулы напомнил, что в прошлом году в области был принят план развития области до 2026 года. В рамках плана планируется привлечение инвестиций из различных источников на сумму 1,4 трлн тенге. На сегодняшний день в рамках комплексного плана инвестировано более 85 миллиардов тенге, запущено 6 проектов общей стоимостью 5 млрд тенге и создано 430 новых рабочих мест.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Строительство Экономика Нефть Улытауская область
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